Bastoni punta già verso Inter-Genoa, caricamento in corso

Alessandro Bastoni ha già messo nel mirino Inter-Genoa, sfida in programma alle 18.30 di sabato sera e valevole per la prima giornata della prossima Serie A. Il difensore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dopo l’allenamento di oggi (vedi articolo)

LOADING… – Caricamento per Alessandro Bastoni, in attesa di Inter-Genoa di sabato sera. Il difensore nerazzurro, come i compagni, non sta più nella pelle in attesa dell’esordio a San Siro e nella Serie A 2021-2022. Un esordio speciale, da campioni d’Italia, con un titolo da difendere. Obiettivo per il quale continua il duro allenamento della squadra.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni)