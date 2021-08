Inter-Genoa, prosegue il lavoro dei nerazzurri di Inzaghi: Dumfries carico

Inter-Genoa si avvicina e i nerazzurri proseguono con il lavoro ad Appiano Gentile. Tra i nuovi volti c’è quello di Dumfries, che appare molto concentrato e coinvolto. Sarà difficile vederlo in campo già sabato, ma sarà questione di tempo (vedi articolo)

ALLENAMENTO – Inter-Genoa è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 18.30, finalmente con la presenza dei tifosi allo stadio. Intanto i nerazzurri di Simone Inzaghi proseguono con il lavoro ad Appiano Gentile, dove spicca un nuovo volto, vale a dire quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese appare molto concentrato e carico: contro i rossoblù di Davide Ballardini sarà difficile vederlo in campo dal 1′, ma sarà solo questione di tempo. Uno spezzone di partita non è comunque da escludere.