Torino-Inter, Inzaghi con 4 titolari: la probabile formazione − CdS

Vigilia di Torino-Inter, ultima partita di campionato. La squadra di Simone Inzaghi all’ultimo test prima della finale di Champions League. Le possibili scelte di formazione

PROBABILE − Torino-Inter, ma con testa inevitabilmente a Istanbul per la finale di Champions League. Ultima gara di campionato per i nerazzurri, il cui obiettivo è quello di arrivare a quota 100 gol in stagione (vedi articolo) e magari di chiudere al secondo posto in Serie A. Ma sensazioni e concentrazione saranno rivolte per forza di cose al Manchester City. Inzaghi ruoterà i suoi giocatori puntando verso un turnover ragionato con soli 4 titolari in campo: Bastoni, Brozovic, Lautaro Martinez e Dzeko.

La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko