Inter, doppia quota 100 da toccare! Torino e Istanbul le tappe − CdS

Mancano otto giorni e la stagione dell’Inter si chiuderà ufficialmente. Prima Torino e poi il grande evento di Istanbul. Ad un passo dal sogno più grande, i nerazzurri hanno un doppio obiettivo da conquistare

QUOTA 100 − Tra Torino e Istanbul, l’Inter vuole toccare quota 100 gol stagionali. La prima chance sarà domani a Torino, nell’ultima giornata di campionato. I nerazzurri, con la testa alla finale di Champions League – in programma sette giorni dopo – chiuderanno la loro annata in Serie A. L’obiettivo è di farlo facendo almeno un gol. L’attacco dell’Inter, in campionato, è secondo solo al Napoli che ha segnato 75 gol (vs 70). Sono complessivamente 99 i gol della Beneamata. Almeno la metà di questi segnati dal trio Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku (in tre 56 gol). 28 reti per il Toro e 14 a testa per il duo bosniaco-belga. A proposito di Dzeko, il Cigno è a caccia della centesima presenza con la maglia dell’Inter. Se non succederà domani a Torino, sicuramente avverrà a Istanbul.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia