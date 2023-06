Inter, verso Istanbul: un reparto al completo! Gli altri 2 quasi − CdS

Tra otto giorni sarà finale di Champions League a Istanbul. L’Inter sfiderà il Manchester City. In prossimità del 10 giugno Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione, ma già un reparto è al top

DIFESA AL GRAN COMPLETO − In vista di Manchester City-Inter, Inzaghi potrà contare su una difesa ritrovata al 100%. È il solo reparto già al completo per Istanbul. Con i rientri di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, l’infermeria difesa si è totalmente svuotata. Proprio la difesa è stata una delle armi migliori di questa Inter versione Europa. Nella fase a eliminazione diretta, i nerazzurri hanno subito solamente tre gol in sei partite. Tra cui tutti e tre ininfluenti contro il Benfica. Poi domati gli attacchi di Porto e Milan così come quello delle Aquile portoghesi al da Luz. Ora l’avversario più tosto: il Manchester City. Per Istanbul, Inzaghi avrà una rosa completamente a disposizione con i rientri anche di Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa. I due non ci saranno col Torino, per esserci proprio in Turchia.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona