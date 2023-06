Lukaku e Brozovic col Torino sognando il Manchester City – TS

TuttoSport ricorda che domani si giocherà Torino-Inter, match che servirà da prova generale per la finalissima di UEFA Champions League. Lukaku e Brozovic partiranno titolari e cercheranno di convincere Inzaghi a dare loro una maglia da titolare a Istanbul

SOGNANDO IL CITY – Così Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic stanno vivendo questi giorni precedenti a Torino-Inter, ultima giornata di campionato. Il belga è entrato in forma nel momento più decisivo della stagione, ma Inzaghi in coppa ha sempre preferito Dzeko. Poi Big Rom ha fatto la sua parte quando è stato chiamato in causa, come dimostra l’assist a Lautaro nel ritorno col Milan. Ma la sfida col City avrà un canovaccio diverso. L’Inter non potrà controllare il gioco come ha fatto con rossoneri e viola. Sarà inevitabile cedere spesso le operazioni all’organizzatissima corazzata di Pep Guardiola. Quindi potrebbe diventare determinante la capacità di allestire rapide sortite in campo aperto di Lukaku, in questo caso una risorsa forse più importante rispetto alle formidabili abilità di attaccante di raccordo di Dzeko. Per quanto riguarda Brozovic, il dubbio riguarda il suo impiego a discapito di quello di Mkhitaryan, che è in fase di rientro. e sue chance di partire titolare resistono nel centrocampo che ha portato l’Inter in finale, completato da Barella mezzala destra e Calhanoglu regista. Le doti di palleggiatore nello stretto sarebbero fondamentali per tenere testa alle trame del City. Saranno gli allenamenti della prossima settimana a sciogliere il rebus. Altrimenti sarà Brozovic a dirigere le operazioni al centro, con Calhanoglu interno sinistro. Domani a Torino il croato potrà perfezionare la condizione e sperare in una maglia il 10 giugno.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi