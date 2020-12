Spadafora: “Da gennaio ripartenza graduale. Abbiamo fatto alcuni errori”

Vincenzo Spadafora

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, sui prossimi passi verso la riapertura degli impianti e non solo.

DENTI STRETTI – La pandemia continua a flagellare il mondo dello sport. La riapertura degli stadi sembra ancora un miraggio e i campionati dilettantistici faticano a vedere la luce in fondo al tunnel. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha provato a diradare le nebbie, ai microfoni di “Sky Sport”, sulle prossime tappe verso la ripresa di tutte le discipline: «Come paese, dobbiamo ambire a ripartire gradualmente a gennaio. Ovviamente, non sarà possibile una ripartenza totale e con gli orari e i giorni di sempre per lo sport. Credo che una ripartenza graduale possa però essere possibile. I contatti tra il dipartimento dello sport e il Comitato Tecnico Scientifico sono forti e frequenti. Se sto facendo il massimo? Direi proprio di sì, abbiamo fatto alcuni errori all’inizio, ma come paese, quando non capivamo cosa fare. Credo, però, che in questi mesi abbiamo fatto l’impossibile.»