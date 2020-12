Calabria: “Non penso alle rivali. Milan non si accontenta della Champions”

Davide Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Il terzino del Milan ha fatto il punto sulla lotta scudetto, confessando le ambizioni dei rossoneri, che conservano ancora un punto di vantaggio sull’Inter

MOMENTO CLOU – Il Milan barcolla ma non cede il passo alle inseguitrici. Nonostante le assenze, e i due pareggi consecutivi, i rossoneri sono ancora in testa e domenica pomeriggio affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium. Il terzino Davide Calabria, rivelazione di questo avvio di campionato, ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport”: «Dobbiamo continuare così, senza pensare agli altri. Il Milan deve puntare più in alto possibile. Non possiamo pensare di arrivare soltanto quarti, lo dice la storia di questo club. Credo ci siano sono le qualità per rimanere lì in alto fino alla fine.»