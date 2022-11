Skriniar: «Non ho trattenuto le lacrime all’addio di Hamsik! Per noi un simbolo»

Milan Skriniar dopo il pareggio tra Cile e la sua Slovacchia ha parlato della partita e in particolare dell’addio di Marek Hamsik.

IN AMICHEVOLE – Skriniar riguardo Slovacchia-Cile 0-0: «Volevamo mettere in mostra quanto fatto in allenamento. Abbiamo avuto diverse occasioni ma c’è ancora molto su cui lavorare, però sono orgoglioso. La squadra ha grandi qualità e ci sono grandi giocatori».

ADDIO HAMSIK – Skriniar, ora capitano della Slovacchia, commenta anche l’addio dell’ex centrocampista del Napoli alla Nazionale: «Il suo addio sarebbe stato più bello con una vittoria. Tutto esaurito allo stadio? Quando lo abbiamo saputo in settimana eravamo felici, Marek se lo meritava. Io l’ho ringraziato per aver fatto parte della sua carriera. Al triplice fischio non sono riuscito a contenere le lacrime. È triste sapere che una leggenda del calcio slovacco non giocherà più con noi. Resterà uno dei migliori giocatori della nostra storia. È un simbolo per la nostra Nazione, tutti ci riconoscono anche grazie a lui».