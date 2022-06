Skriniar, distanza fra Inter e PSG: in caso di addio due nomi – Sky

DISTANZA – Milan Skriniar è l’obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain per la difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport però, al momento c’è distanza fra la proposta del club francese e le richieste dell’Inter. I nerazzurri vogliono monetizzare al massimo l’eventuale cessione del difensore ma, al momento, la proposta del club parigino non convince. In caso di addio dello slovacco, i nerazzurri avrebbero già individuato due possibili sostituti: Bremer del Torino, su cui c’è anche il Milan, e Milenkovic della Fiorentina.