FOTO − de Vrij, Olanda da 0-2 a 2-2 con la Polonia: «Grande carattere!»

L’Olanda ha rimontato la Polonia in Nations League, passando dall’iniziale 0-2 al 2-2 di Rotterdam. In campo per tutti e 90 i minuti anche il difensore dell’Inter de Vrij

CARATTERE − Partita emozionante quella che si è giocata ieri sera a Rotterdam tra Olanda e Polonia. Gli olandesi, sotto di ben due reti, hanno rimontato nel giro di tre minuti nella ripresa grazie alle marcature di Klassen e Dumfries. Olanda che poteva anche vincerla nel finale ma l’errore dal dischetto di Depay ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione di van Gaal. Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha giocato titolare la gara di Nations League. Il centrale ha elogiato il carattere dei suoi. Questo il suo post su Twitter:

Great character from the team to come back from a 2-0 down and secure an important point. 🦁 @onsoranje #NationsLeague pic.twitter.com/X5wJ6Lal6E

— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) June 12, 2022