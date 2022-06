Angelozzi: «Gatti? Può fare il titolare alla Juventus, ma anche all’Inter»

Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 ha parlato di Federico Gatti, difensore prossimo all’approdo alla Juventus. Secondo il dt, Gatti farebbe il titolare in diverse formazioni di primo piano, Inter inclusa

TITOLARE – Queste le parole di Angelozzi: «Gatti? È stata una bella soddisfazione per il ragazzo e per la società. Credo che il Frosinone non abbia mai avuto un calciatore titolare in Nazionale in partite ufficiali. Titolare nella Juventus? Secondo me Gatti, e lo dico da parecchio tempo, può giocare nella Juve, nell’Inter, nel Milan, può giocare in tutte le grandi squadre, vado oltre, può giocare anche nel Manchester City di Guardiola»