Prima Pagina IN Edicola: Dybala-Inter contatto! Inzaghi si gioca tutto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Perché Juventus-Inter pesa sul futuro del tecnico. Scudetto e panchina Inzaghi si gioca tutto. Deve battere Allegri per rilanciarsi nella corsa al titolo e non far rimpiangere Conte. Brozovic sì, de Vrij in forse. Max Allegri è orientato a proporre la coppia Vlahovic-Dybala. Contro la Juventus di Max Allegri, Simone Inzaghi dovrà dimostrare ancora di essere il Max Allegri dell’Inter. “Non è trentatré trentini entrarono in Trento tutti e trentatré trotterellando”, ma lo scioglilingua l’impellente necessità per Inzaghi jr. In Juventus-Inter, la sfida tra le due fidanzate (in certi frangenti, comari) d’Italia, a rischiare di più per tutta una serie di motivi, è Inzaghi.

TUTTOSPORT

Inter-Dybala contatto! Marotta e Ausilio incontrano l’agente della Joya. Paulo Dybala non ha fretta di trovare squadra: è un assist ai nerazzurri che prima devono cedere Lautaro Martinez. L’insidia Atletico Madrid. E domenica il faccia a faccia in campo.