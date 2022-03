Grosso: «Mancini? Ancora senza Mondiale, facciamoci qualche domanda»

Grosso, ex giocatore dell’Inter oggi allenatore del Frosinone, su Sky Sport ha parlato della mancata qualificazione al Mondiale da parte dell’Italia di Roberto Mancini.

REAZIONE – Secondo anche Fabio Grosso, il problema della mancata qualificazione non è tanto del tecnico, Roberto Mancini, ma del movimento calcistico italiano che deve fare qualcosa per rialzare la testa: «La delusione è grande della Nazionale, però come si dice spesso nelle grandi delusioni si mettono le basi per ottenere soddisfazioni in futuro. Noi lo abbiamo già fatto con la vittoria dell’Europeo, però la squadra è tornata a non incidere a livello di Mondiale. Dobbiamo farci qualche domanda, perché il nostro movimento calcistico merita di crescere ed essere protagonista. Roberto Mancini? Non dipende da questo. Dobbiamo pretendere di fare meglio, perché se la nostra Nazione da anni non trova la qualificazione al Mondiale dobbiamo farci qualche domande e dobbiamo essere bravi a trovare delle risposte che ci permetta di tornare ad essere protagonisti come siamo sempre stati».