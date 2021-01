Pinamonti, non solo Benevento: piace a un altro club di Serie A – Sky

Andrea Pinamonti Inter

Secondo quanto riporta la squadra mercato di “Sky Sport”, per Andrea Pinamonti non ci sarebbe soltanto l’interesse del Benevento di Filippo Inzaghi. Un altro club di Serie A, infatti, è interessato all’attaccante dell’Inter.

CORSA A DUE – Andrea Pinamonti, tornato all’Inter come quarta alternativa in attacco, ha avuto pochissimo spazio fin qui in stagione. È chiaro ormai come il giocatore sia nella lista delle cessioni che i nerazzurri hanno in mente per questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, sarebbero due le squadre interessate al giocatore. Una è il Benevento, che tra i vari profili che sta valutando per il reparto offensivo, sta valutando anche l’attaccante nerazzurro. L’altra squadra è il Crotone di Stroppa, squadra che i nerazzurri affronteranno proprio domani a San Siro. Sarà l’occasione per discutere dell’eventuale cessione?