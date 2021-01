Paventi: “Mercato Inter? Al momento non c’è nulla di concreto! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Andrea Paventi

L’Inter si prepara alla sfida con il Crotone in programma domani (QUI le ultime sulla formazione), con un occhio rivolto alle occasioni di mercato. Secondo quanto riferito da Andrea Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, di concreto al momento non c’è nulla

SOLUZIONI – L’Inter punta all’ottava vittoria consecutiva in campionato domani a San Siro con il Crotone. Per quanto riguarda il mercato, invece, sembra non esserci nulla di concreto: «Non c’è davvero nulla di concreto che riguardi l’Inter sul mercato in questo momento. Sappiamo che si proverà a trovare una soluzione per tutti quei giocatori che non sono dentro al progetto come per esempio Christian Eriksen, ritornato dalla paternità. Solo in virtù di situazioni molto favorevoli, che possano sbloccare un mercato che va assolutamente autofinanziato, potrebbe muoversi qualcosa. Altrimenti l’Inter rimarrà quella che è adesso». Così Andrea Paventi su “Sky Sport 24”.