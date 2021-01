De Paul, Inter a gennaio? Voci resteranno tali: valutazione troppo alta

200692982 | © Agenzia LiveMedia

Le voci che vorrebbero Rodrigo De Paul in partenza – direzione Inter – a gennaio, sono destinate a restare tali. Il motivo è la valutazione troppo alta che ne fa l’Udinese, una cifra proibitiva per provare ad acquistare il giocatore fin da subito.

TUTTO RIMANDATO – Ormai si sa, uno dei grandi obiettivi per il mercato dell’Inter si chiama Rodrigo De Paul. Un giocatore seguito già da lungo tempo, ma per il quale non si è mai concretizzata una vera e propria trattativa. Uno scenario che probabilmente non è destinato a cambiare neanche a gennaio. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, nonostante le voci di un interessamento siano fondate, sarà difficile una partenza del giocatore argentino già in questa sessione di mercato. Il motivo è da ricercare nella valutazione che ne fa l’Udinese: circa 35-40 milioni di euro. Una cifra proibitiva, specialmente in un periodo di emergenza dovuta al Covid che sta costringendo i nerazzurri proprio a concentrarsi sulle cessioni, così come la maggior parte delle società calcistiche.