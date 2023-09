Pavard confermato in Empoli-Inter! Fuori tre titolarissimi − CdS

Pavard sarà confermato anche per la sfida Empoli-Inter, in programma alle 12.30 al Castellani. Inzaghi manda in panchina tre titolarissimi

CAMBI − Vigilia di Empoli-Inter, sfida valevole per la quinta giornata di campionato. Nerazzurri a caccia del quinto successo consecutivo per confermare il primato. Benjamin Pavard giocherà nuovamente dall’inizio dopo l’ottima prestazione contro la Real Sociedad. Inzaghi dovrebbe far rifiatare tre titolarissimi: Bastoni, Dumfries e Barella. Al loro posto Acerbi, Darmian e Frattesi. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez