Inter, valutazione più alta del Milan! Ma Zhang riflette sulla cessione – TS

Sempre più certezze sull’offerta recapitata all’Inter dal fondo mediorientale. Secondo TuttoSport la valutazione è una maxi cifra. Zhang però temporeggia ancora.

OFFERTA – Risale a ieri l’indiscrezione sull’offerta avanzata all’Inter da un fondo del Medio Oriente nella seconda parte del mese di agosto. Oggi arriva la conferma, sull’edizione odierna di TuttoSport, che il fondo individuato dalla banca d’investimenti americana Raine Group potrebbe essere quello di Investcorp. Società del Bahrein, che raccoglie anche molti capitali dell’Arabia, già accostata numerose volte all’Inter negli ultimi mesi. Fra le certezze del ruomors che ruota intorno alla proprietà Zhang ci sono i numeri con i quale è stata valutata l’Inter: si parla di 1,3 miliardi, bonus compresi. La cifra dell’offerta recapitata a Suning, dunque, sarebbe più alta di quella speda da RedBird per acquistare il Milan. Una valutazione molto alta, questa, favorita soprattutto dall’ultimo positivo finale di stagione dell’Inter in Champions League.

POSSIBILITÀ – I numeri e la supremazia sulla società Milan potrebbero rendere orgoglioso Steven Zhang. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia: le nuove ambizioni calcistiche acquisite dalla squadra nerazzurra potrebbero spingere il presidente a non mollare facilmente la presa e ad attendere nuovi rilanci. Soprattutto perché il prestito concesso da Oaktree, che ha scadenza il 20 maggio 2024, non mette in allarme Zhang, per via degli ottimi rapporti tra il fondo americano e Suning. Non è da escludere, quindi, il rifinanziamento del prestito o la cessione dell’Inter solo al termine della stagione sportiva. Il presidente nerazzurro, fortemente legato alla squadra di Simone Inzaghi, probabilmente non vorrebbe lasciare Milano prima di aver visto cucire sul petto dei giocatori la tanto ambita seconda stella. Per questo Zhang temporeggia, prendendosi tutto il tempo a sua disposizione per riflettere sulle varie opzioni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino