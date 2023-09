Zhang vende l’Inter? Cessione vicina: Raine Group ottimista! − TS

Zhang potrebbe dire addio all’Inter in tempi breve. Negli USA, Raine Group, ha trovato un fondo pronto a soddisfare le richieste di Suning

OTTIMISMO − Cessione mai così vicina: Zhang si prepara a cedere l’Inter! Raine Group, banca d’investimenti americana che ha il compito di trovare acquirenti per la cessione del club, ha individuato in un fondo medio-orientale la pedina giusta per acquistare il noto club meneghino. L’offerta può soddisfare le richieste dell’attuale patron dell’Inter. Filtra grande ottimismo. Il 20 maggio 2024 sarà una data clou per Zhang e il club: infatti è in quel giorno che scadrà il prestito del fondo americano Oaktree. Per Zhang due strade: o cedere l’Inter o rifinanziare il prestito, che con gli interessi è salito a quasi 400 milioni di euro. Intanto, a fine ottobre attraverso l’assemblea dei soci l’Inter farà registrare un passivo di 80 milioni sulle casse del club, una cifra alta, ma certamente più abbordabile rispetto ai 140 della sessione 2021-22. Questo grazie ai notevoli e sorprendenti risultati del club. Ovviamente il futuro del club va a legarsi anche al tema stadio, con Rozzano nuova area da studiare e analizzare.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino