Darmian di nuovo laterale tutta fascia: il vizio del gol ce l’ha!

Darmian domani dovrebbe giocare dal primo minuto in Empoli-Inter. Il difensore italiano rileverà Dumfries nel ruolo di esterno destro

CAMBIO − Empoli-Inter con diverse novità di formazione per Simone Inzaghi, che dovrebbe riconfermare dal primo minuto Pavard e lanciare al contempo Davide Frattesi. La partenza da titolare dell’ex Bayern Monaco condiziona anche Matteo Darmian. Dopo la panchina di San Sebastian, in Champions League, il laterale di Legnano ritroverà una maglia dall’inizio. Ma cambierà il suo raggio d’azione, non più da braccetto destro bensì da laterale tutta fascia. Darmian, infatti, dovrebbe far tirare il fiato a Dumfries, che ad oggi le ha giocate tutte. Una posizione non inedita per l’ex giocatore di Torino e Manchester United, già conosciuta anche con la maglia dell’Inter.

SOTTOPORTA − Duttilità ed esperienza per Darmian. Per Inzaghi è ormai una certezza su cui fare costantemente affidamento. Rispetto a Dumfries garantisce meno spinta e corsa, ma più posizione e tenuta difensiva. Ma occhio, perché sottoporta si fa sempre sentire. Nel ruolo di esterno tutta fascia, Darmian ha timbrato già diverse volte con la maglia della Beneamata sia sotto l’egida di Conte che agli ordini di Inzaghi. L’ultima rete in campionato l’ha messa a referto lo scorso 7 gennaio sul campo del Monza. Anche in quel caso, agiva appunto da laterale destro. Nel complesso sono 8 i gol in 121 partite con l’Inter, quasi tutti appunto nel suo ruolo naturale (sei su 55 partite).