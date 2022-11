Onana, Song lascia uno spiraglio: «Gli ho chiesto di aspettare! Vedremo…»

Onana è stato messo fuori rosa dal Camerun e contro la Serbia non è sceso in campo (vedi articolo). Il Commissario Tecnico camerunense, Song, nella conferenza stampa post partita ha lasciato un piccolo spiraglio aperto sulla permanenza del portiere nerazzurro in Qatar

DIETROFRONT? – André Onana lascia il Mondiale in Qatar o forse no. Il Commissario Tecnico camerunense, Rigobert Song, dopo aver parlato del gruppo prima del singolo (vedi articolo) lascia un piccolo spiraglio aperto sulla permanenza del portiere dell’Inter: «È uno dei migliori portieri d’Europa. Non si tratta delle sue prestazioni, ma devi preservare la squadra. Al momento ho chiesto a Onana di aspettare e vedremo se rimarrà con noi. Dipende da lui».