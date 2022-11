Casini: «La pandemia ha causato una grossa crisi di liquidità»

intervenuto in Commissione Bilancio al Senato sul tema della rateizzazione delle tasse per lo sport e il calcio, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato riguardo al calo della liquidità dovuto alla pandemia

DUE SITUAZIONI DISTINTE – Ecco le parole di Lorenzo Casini riguardo ad aspetti prettamente economici. In particolare, il presidente della Lega Serie A si è concentrato sul calo delle entrate, dovuto al Covid e ad altri fattori. Queste le sue parole, riportate anche da Calcio e Finanza: «Nel calcio professionistico si vedono due situazioni ben distinte: il calo drastico delle entrate, con percentuali molto significative, e come, dal 2018, con il divieto di avere come sponsor agenzie di scommesse siano venuti meno oltre 100 milioni di introiti per le società. La pandemia ha poi causato una grossa crisi di liquidità sia per quanto riguarda l’entità delle perdite, sia per il -60% registrato alla voce “ricavi da stadio” per le tre leghe professionistiche, tutto questo aggravato, in sede di bilanci, dalle spese dovuti ai salari e ai contributi.

«Un calo dei ricavi di cosa larga scala ha portato a meno liquidità di cassa per far fronte ai pagamenti. Diversamente da altri paesi europei, in Italia, dal 2020, lo sport nazionale non ha beneficiato di alcun aiuto da parte dello Stato, a differenza di altri settori. A esempio, il cinema ha beneficiato di oltre 4 miliardi di euro, il turismo di 7. Non c’è nessuna lamentela da fare per gli aiuti arrivati a questi settori, ma è singolare come per lo sport non si sia provato in alcun modo a rimediare, visto che le grandi dimensioni delle società hanno di fatto escluso queste da poter richiedere risorse. Invece, nel turismo, società da oltre 50 milioni d fatturato sono state inserite in un fondo ad hoc per poter accedere al ristoro che gli spettava. Nel cinema un credito d’imposta, per le spese dovute al Covid, senza nessun limite, per il calcio le società con oltre 100 milioni di fatturato sono state escluse a priori».