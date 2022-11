Onana-Camerun, caso in evoluzione! Portiere in attesa, valuta un’ipotesi

Onana potrebbe anche rimanere in Qatar dopo le dichiarazioni del Commissario Tecnico del Camerun, Song, in conferenza stampa (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, il portiere dell’Inter è in attesa di comunicazione ufficiali e sta valutando un’idea

IN EVOLUZIONE – André Onana e il Camerun non si sono ancora salutati del tutto. Dopo la clamorosa esclusione dalla sfida con la Serbia e la decisione di lasciare il Mondiale, nelle ultime ore avanza una nuova ipotesi: “Situazione Onana è in evoluzione. Dopo la conferenza stampa del ct Song, Onana sta aspettando comunicazioni ufficiali prima di lasciare il ritiro in Qatar. Certo dopo le parole dell’allenatore, Andrè adesso sta considerando l’idea di restare”, queste le ultime di Matteo Barzaghi.