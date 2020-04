Lukaku: “Inter sotto 0-2 contro il Milan? Conte non ha urlato. Ha detto…”

Lukaku torna a parlare del derby vinto dall’Inter in rimonta contro il Milan con il punteggio di 4-2. L’attaccante su Twitter, rispondendo ad alcune domande, svela i retroscena della stracittadina e il comportamento di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

INTER, DERBY E CONTE – Romelu Lukaku torna a parlare della stracittadina vinta contro il Milan: «Conte quando eravamo in svantaggio per 2-0 contro il Milan. Non ha urlato affatto, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio e abbiamo fatto il lavoro. Giocare in un San Siro pieno è fantastico, lo adoro. Tornerai mai all’Anderlecht come Kompany? Certamente. Com’è il tuo rapporto con Sanchez? Come sempre buono».