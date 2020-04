Vidal, Inter e pressing dalla Premier. La volontà del cileno: Conte decisivo

Condividi questo articolo

Vidal è stato a lungo accostato all’Inter a gennaio, ma alla fine la trattativa non è decollata. Nella prossima sessione di mercato, lo scenario potrebbe cambiare, ma i nerazzurri di Conte non sono soli. Il pressing dall’Inghilterra è concreto, ma Marca riporta la volontà del calciatore

VERSO IL MERCATO – Il futuro di Arturo Vidal verrà deciso in estate, ma il cileno sembra disponibile a lasciare il Barcellona. Il club a sua volta è pronto a privarsi del centrocampista per fare cassa con un calciatore non considerato titolarissimo. L’Inter è da tempo sull’ex Juventus, ma è notizia di oggi (qui i dettagli) il possibile inserimento di Manchester United e Newcastle. In uno scenario ancora molto aperto, il calciatore, secondo quanto trapela, sembra preferire l’Inter. La presenza di Antonio Conte sembra un fattore decisivo per indirizzare il futuro del cileno. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, anche per il possibile affare Lautaro Martinez (a parti opposte).