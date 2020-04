Pezzali: “Lautaro Martinez tra i più forti! Pazzo se va via. Zanetti figo”

Condividi questo articolo

Max Pezzali ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante cardine dell’Inter, e del pressing del Barcellona sull’argentino. Il noto tifoso nerazzurro si sofferma anche su Javier Zanetti e Ronaldo: di seguito le sue dichiarazioni in una diretta Instagram con Chiara Soldi della “Gazzetta dello Sport”

CASO DI MERCATO – Max Pezzali parla del futuro di Lautaro Martinez: «Per me è uno dei più forti attaccanti che ci siano. Punto. Gli ho visto fare delle cose che mi fanno pensare che abbia potenzialità gigantesche. E’ chiaro che possa piacere a squadre forti, specie se tra le squadre forti c’è un Lionel Messi che dice di trovarsi bene con lui. Se il Barça lo vuole, non ci sono Santi: bisogna essere realistici. Ma dipende dalla volontà Lautaro, anche perché il pianeta catalano non mi è sembrato serenissimo prima del Coronavirus. L’alternativa è restare all’Inter, anziché andare in una polveriera. C’è Antonio Conte allenatore e una società molto sana. In questo momento andare altrove sarebbe da pazzo: è proprio il sistema».

DUE ICONE – Max Pezzali si sofferma anche su Javier Zanetti e il Fenomeno: «Zanetti? Per me, oltre a essere un amico, è una colonna. Mi piace il calcio quando ci sono figure come lui. Ha sempre avuto quest’attitudine al sacrificio dentro e fuori dal campo. Brave persone, lui e la sua famiglia. Sono fighi. Ronaldo? Il 98′ era un periodo in cui ero coinvolto dalla bellezza di avere Ronaldo che non vedevo altro. Ronaldo, Recoba… Per me è colui che mi ha sconvolto, vedendolo dal vivo. Gli vedevo fare robe mai viste da nessuno».