Lega Serie A, riunione finita: la posizione di Inter, Milan e Juventus

PRESA DI POSIZIONE – È appena terminata la riunione della Lega Serie A in seguito alla decisione di creare la Superlega. I tre club italiani fondatori, ovvero Inter, Milan e Juventus, hanno ribadito la loro volontà di continuare in Serie A. Resta da capire come si svilupperà la situazione, dal momento che anche la UEFA è stata chiara e lotterà per vietare la partecipazione nelle leghe nazionali ai club che parteciperanno alla Superlega.