In corso in questi minuti la riunione d’urgenza in Lega Serie A, dopo la questione Superlega. Rispetto a quanto annunciato questo pomeriggio (vedi articolo) sono presenti anche Inter, Juventus e Milan.

DIETROFRONT? – Cambio di programma per la riunione straordinaria in Lega Serie A. Non dovevano partecipare Inter, Juventus e Milan, le tre società italiane facenti parte dei club fondatori della Superlega. Invece, stando a quanto annuncia Sky Sport, sono tutte presenti. Inevitabile si discuta del terremoto delle ultime ventiquattro ore nel mondo del calcio, italiano e internazionale, con possibili sviluppi. Previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, ma intanto è un segnale.