Spezia-Inter, tutti i numeri in Serie A dei liguri nelle partite casalinghe

Nemmeno il tempo di pensare al punto conquistato contro il Napoli, che è già il momento di volgere lo sguardo a Spezia-Inter, in programma mercoledì alle 20.45 (QUI le ultime sull’allenamento degli spezzini). Andiamo ad analizzare quelli che sono i numeri dei liguri nelle partite giocate in casa in questa Serie A.

PARTITE GIOCATE – Spezia-Inter è la sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita assolutamente da non sottovalutare, considerando anche i numeri dei liguri tra le mura di casa. Nelle 15 partite giocate allo stadio Alberto Picco in questo campionato, la squadra di Vincenzo Italiano ha collezionato 17 dei 32 punti conquistati in stagione. Punti frutto di quattro vittorie (tra cui, la più prestigiosa, per 2-0 contro il Milan di Stefano Pioli), cinque pareggi e sei sconfitte. Bilancio pari per le partite vinte: 8 in totale, di cui la metà proprio in casa.

DIFFERENZA RETI – Andando più nello specifico in vista di Spezia-Inter, il dato sui gol segnati dai liguri nelle quindici partite casalinghe giocate riporta una differenza reti di -5. Frutto di venti reti siglate (su un totale di 41 in stagione) e venticinque reti subite (su un totale di 59 in stagione). Se a livello prolifico la squadra di Vincenzo Italiano ha fatto leggermente meglio in trasferta (21 gol), a livello difensivo sono ben nove i gol subiti in meno rispetto alle partite giocate lontano dalle mura di casa (34). In tutto questo, solo due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol contro lo Spezia allo stadio Alberto Picco: l’Atalanta (0-0) e il Milan (2-0).