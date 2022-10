Lautaro Martinez: «Mondiale? Non tiro indietro la gamba! Ho un sogno»

A un mese dal Mondiale in Qatar, Lautaro Martinez ha fatto il punto ai microfoni di TyC Sports sulla sua situazione e la voglia di rappresentare l’Argentina nella competizione. L’attaccante dell’Inter ha poi rivelato anche il sogno di tornare a giocare, un giorno, per il Racing.

SEMPRE AL MASSIMO – Lautaro Martinez non ha intenzione di far mancare il suo impegno per l’Inter. Nemmeno con il Mondiale alle porte: «Per il mio modo di vedere le cose bisogna giocare come si fa sempre, senza aver paura di farsi male. Il rischio di tirare in dietro la gamba c’è sempre, ma io provo a essere sempre lo stesso. Provo sempre a dare il meglio e a non pensare alla possibilità di farmi male».

SOGNO – Lautaro Martinez ha poi confessato il suo sogno di tornare, un giorno, a giocare in Argentina: «Per me tornare al Racing sarebbe un sogno, ho dei ricordi bellissimi. Non posso promettere quando, ma spero un giorno di tornare».