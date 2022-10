Sensi assente in Udinese-Monza, ma nessun problema fisico

Questa sera alle 21 andrà in scena Udinese-Monza, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Tra i brianzoli manca Stefano Sensi, non convocato dal tecnico Palladino. Nessun problema fisico, ma soltanto riposo per lui.

ASSENTE – Niente Udinese-Monza per Stefano Sensi, che non è nemmeno tra i convocati di Palladino. Considerato che il giocatore non è tra gli squalificati, la scelta del tecnico è in linea con la volontà di far riposare alcuni dei suoi giocatori anche e soprattutto in vista della prossima gara contro il Milan. Come dimostrano anche le assenze di due giocatori come Di Gregorio e Pessina. Nessun problema, quindi, per il centrocampista dell’Inter.