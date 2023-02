Lautaro Martinez: «Bologna più bravo di noi. Siamo troppo discontinui»

Lautaro Martinez ha commentato in zona mista con 90′ minuto, programma Rai, della sconfitta dell’Inter contro il Bologna. Giornata da dimenticare per i nerazzurri.

DISASTRO – Lautaro Martinez ha parlato così di Bologna-Inter con 90′ minuto, programma della Rai: «Sicuramente queste prestazioni non servono a niente, non servono a nessuno. Dobbiamo cambiare attitudine, girare pagina e lavorare come sempre. Dobbiamo lasciare un’altra immagine rispetto a questa volta. Bologna è stato più bravo di noi, non abbiamo approcciato come dovevamo fare e abbiamo perso tre punti. C’è una discontinuità che dobbiamo migliorare, per raggiungere gli obiettivi devi avere continuità e quest’anno non l’abbiamo avuta. Dobbiamo lavorare, parlare tra di noi e alzare il livello in allenamento».