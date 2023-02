Marchegiani: «Inter, atteggiamento imbarazzante! Ho una sensazione»

L’Inter al Dall’Ara contro il Bologna non sembrava la stessa squadra che solo qualche giorno fa ha battuto il Porto in Champions League. Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, sottolinea proprio il diverso atteggiamento degli uomini di Inzaghi tra campionato e Coppe

ATTEGGIAMENTO DIFFERENTE – L’Inter di Simone Inzaghi ha rinunciato al campionato per concentrarsi sulle Coppe? È questa l’impressione di Luca Marchegiani: «Io, senza pretendere di sapere cose che non so, la sensazione che ho guardando l’Inter è che ormai la cattiveria e l’attenzione la metta sulle Coppe. Troppo differente l’atteggiamento di squadra, oggi è stato imbarazzante da un certo punto di vista. Brutto. Inzaghi non può scegliere in questo momento perché vuole recuperare Lukaku ma la risposta che dà non è quella di Dzeko. Oggi ha giocato male».

CAMBI – Marchegiani prosegue parlando dei cinque cambi effettuati da Inzaghi nell’undici iniziale: «I cambi non sono da vedere solo negativamente perché spesso grazie a quelli si vince, il problema è l’atteggiamento della squadra. I gol che prende, una squadra evoluta come l’Inter non può prenderli. Il gol che ha preso oggi con il Bologna non può prenderlo, non può non esserci un sentore di pericolo. Io però non posso pensare che se gioca Brozovic al posto di Barella si comprometta la prestazione dell’Inter. Parliamo di giocatori che hanno sempre giocato».