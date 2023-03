Italia-Inghilterra, Mancini verso il 4-3-3 con due dell’Inter in campo− SM

Vigilia di Italia-Inghilterra, primo match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Mancini verso il 4-3-3 con due giocatori dell’Inter in campo

ULTIME − Si avvicina la prima del 2023 per l’Italia di Roberto Mancini. Domani la sfida a Napoli contro l’Inghilterra. In campo due dell’Inter nel 4-3-3 azzurro: ovvero Nicolò Barella in mezzo al campo e Francesco Acerbi al centro della difesa. Panchina invece per Matteo Darmian. Rientrato nuovamente a Milano Federico Dimarco (vedi articolo). C’è attesa anche per Mateo Retegui, ragazzo oriundo seguito anche dall’Inter (vedi articolo).

Probabile formazione Italia (4-3-3) secondo Sport Mediaset: Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.