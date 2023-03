Derby per Retegui, ma l’Inter ha la carta in casa! Intrigo Tigre − TS

Derby di Milano Inter-Milan per Mateo Retegui. L’argentino convocato da Mancini in Nazionale è l’uomo del momento. Gioca al Tigre con cui il club nerazzurro ha un canale preferenziale

L’INTRIGO − Curiosità per vedere Retegui all’opera con la maglia dell’Italia. Domani ci sarà la sfida contro l’Inghilterra, primo test crash. L’Inter è sul giocatore del Tigre, convocato da Mancini. I nerazzurri non sono i soli interessati, c’è peraltro il Milan, alla ricerca di un nuovo numero nove. Occhio però all’intrigo col Tigre. L’Inter e la squadra argentina stanno condividendo il giovane attaccante Facundo Colidio. Proprio Colidio e Retegui sono la coppia offensiva del Tigre. Con il primo, che ha collezionato 8 gol e altrettanti assist in 48 partite; mentre il secondo ha già segnato sei gol in sette partite. L’Inter può provare la carta dell’ex Primavera per arrivare proprio al nuovo attaccante della Nazionale. Si parte da una base di 25 milioni di euro, con Colidio valutato 10. Il papà di Retegui e altri suoi rappresentati rimarranno in Italia per sondare un po’ il terreno.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini