Inzaghi studia nuove alternative tattiche per un’Inter più imprevedibile – TS

Dopo aver consolidato il 3-5-2, Simone Inzaghi lavorerà nel corso di questa preparazione estiva con l’obiettivo di studiare soluzioni tattiche alternative, sfruttando soprattutto l’ampliamento della rosa in questa sessione di mercato.

PIÙ IMPREVEDIBILI – Simone Inzaghi in questa preparazione estiva sta studiando nuovi sistemi di gioco per rendere la squadra più imprevedibile soprattutto in attacco rispetto il solito 3-5-2. Contro l’US Milanese, difatti, il tecnico ha schierato la squadra con un 3-4-1-2 e Correa dietro le spalle dei due attaccanti, ma nella testa del tecnico c’è l’idea di proporre un altro sistema di gioco, cioè il 3-4-2-1. Due trequartisti alle spalle del centravanti. Inzaghi pensa fondamentalmente a un attacco a tre per permettere a Romelu Lukaku di avere più spazio per le sue galoppate quando sarà l’unico riferimento in attacco. Questo modulo, inoltre, sarebbe l’idea anche per Paulo Paulo Dybala, ma anche per esaltare le qualità di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Questi esperimenti da parte del mister sono conseguenza anche dall’ampliamento della rosa che spinge a tentare qualcosa di differente.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi