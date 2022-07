Mkhitaryan si candida per l’esordio contro il Lugano: Inzaghi decide oggi – CdS

Oggi Simone Inzaghi deciderà se convocare o meno Henrikh Mkhitaryan in vista della prima amichevole estiva in programma domani contro il Lugano, in Svizzera.

GRANDE ATTESA – Ieri pomeriggio Henrikh Mkhitaryan ha svolto la prima seduta con il gruppo, dopo che sabato non ha partecipato per precauzione alla gara contro l’US Milanese. Ad Appiano Gentile lo staff medico non vuole rischiare nulla, dato che l’armeno è reduce da un problema al flessore della coscia destra con tanto di ricaduta in finale di Conference League. Gli esami strumentali hanno certificato che il problema è già stato risolto e dunque potrà partire in Svizzera. In questa stagione l’ex Roma sarà l’alter ego di Calhanoglu, ma all’occorrenza potrà giocare anche più avanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti