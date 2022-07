Inter, per Agoumé quale futuro? Inzaghi lo studia in ritiro e nelle amichevoli

Tra gli elementi in ritiro agli ordini di Inzaghi c’è anche Agoumé. Il francese è ancora giovane, ma ha già messo insieme qualche esperienza. Il tecnico può valutarlo con attenzione.

GIOVANI IN MEDIANA – Il ritiro dell’Inter ancora oggi vede l’assenza di diversi titolari della squadra. Inzaghi quindi lavora con un gruppo completato da molti giovani e anche Primavera. I riflettori sono su Asllani, nuovo acquisto che subito ha fatto brillare gli occhi, ma accanto a lui a formare la linea mediana del 3-4-1-2 con la Milanese c’era un altro classe 2002. Che fa meno notizia perché è già al quarto ritiro coi grandi nerazzurri. Parliamo di Agoumé.

ESPERIENZA ACCUMULATA – Il francese già nel 2019-2020 aveva assaggiato la prima squadra. Nel primo anno di Conte conta 3 presenze per 65 minuti totali. Poi due anni di prestiti. Prima in Serie A, allo Spezia, dove ha trovato la titolarità solo per un periodo e assommato 911 minuti totali. Poi al Brest in Ligue1, dove ha giocato finalmente titolare per tutta la stagione con 2.028 minuti e 30 presenze. Giovane sì, ma già con un certo bagaglio di calcio vero. Per questo Inzaghi dovrà valutarlo con attenzione in questo ritiro. Per capire i margini del futuro.

SCELTA SUL FUTURO – Il tecnico ha già allenato Agoumé lo scorso anno. Quindi ha tutti gli elementi per saggiarne la crescita effettiva. Il suo nome non fa notizia perché ormai ci si è abituati. Ma è ancora giovane, ha fisico, tecnica e pure una prima infarinata di esperienza. Potrebbe essere un elemento su cui puntare, anche se il centrocampo nerazzurro è già a posto. O forse va valutato un altro prestito. Col contratto fino al 2025, si può trovare un’ultima destinazione per dargli minuti e farlo sbocciare. Inzaghi ha dei giorni di studio approfondito per decidere.