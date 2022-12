Inzaghi: «Anno scorso molto gratificante. Nulla è precluso già adesso»

Simone Inzaghi ha parlato per la cena di Natale organizzata dalla società nerazzurra. L’allenatore dell’Inter si è reso protagonista di un discorso di apertura per celebrare la festa e fare un riassunto del 2022. Non mancano speranze per il futuro.

CHANCE – Simone Inzaghi ha parlato poco fa in occasione della cena di Natale organizzata dall’Inter per tutto lo staff e i calciatori. L’allenatore piacentino ha detto precisamente: «Ringrazio Ausilio, Antonello, Baccin, Marotta e tutta la dirigenza che sta lavorando per noi. Un ringraziamento particolare ai miei calciatori che, insieme allo staff, hanno lavorato tantissimo fin dal primo giorno per far sì che l’anno scorso fosse molto gratificante. Abbiamo vinto due titoli, abbiamo lottato per lo Scudetto fino all’ultima giornata, quindi è stata una grandissima stagione. Ora si ricomincia e prometto che metteremo impegno folle per la nostra società, per le nostre famiglie, per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e mai abbandonato in questi tempi. Abbiamo avuto momenti difficili ma sono sempre stati con noi. Nulla è precluso per questa stagione, cercheremo di ripartire nel migliore dei modi».