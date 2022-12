Berti: «Inter, molto dipenderà dalla preparazione! Ecco cosa serve a Barella»

Nicola Berti, ex giocatore dell’Inter ospite alla cena di Natale del club nerazzurro, intervistato da Sky Sport ha espresso in breve un commento riguardo la ripresa del campionato e un “consiglio” riguardo l’utilizzo di Nicolò Barella.

VICINI ALLA RIPRESA – Berti ospite alla cena di Natale dell’Inter ha parlato così della ripresa del campionato: «Ripresa del campionato? Dipende da come si preparerà la squadra in questi giorni, è inusuale questa pausa per il Mondiale. Io darei più libertà ai centrocampisti, soprattutto Nicolò Barella con i suoi inserimenti».