Inter-Udinese, scatta l’ora di Bisseck? Inzaghi ha tre opzioni

Inter-Udinese è in programma sabato alle 20:45. Visto il probabile forfait di De Vrij, uscito per infortunio contro il Napoli, potrebbe scattare l’ora di Bisseck

SCELTA – L’Inter capolista sfiderà sabato sera l’Udinese. Inzaghi è in attesa di conoscere il responso degli esami di de Vrij, uscito per infortunio nel corso del primo tempo della sfida contro il Napoli. Se l’olandese dovesse dare forfait il tecnico avrebbe tre opzioni per completare la linea difensiva nel match contro i friulani. La prima prevede l’impiego di Bisseck da titolare: il tedesco, in campo dal 1′ in Champions League ma mai in Serie A, verrebbe dirottato sulla sinistra con Acerbi in mezzo e Darmian come braccetto di destra. La seconda vede il rientro di Bastoni dal 1′ nel suo consueto ruolo di braccetto sinistro: opzione più allettante ma che presenta dei rischi. Il difensore, al rientro da un problema muscolare al polpaccio, non è certamente in perfette condizioni: vista anche l’emergenza in difesa potrebbe essere saggio non rischiarlo dal 1′ visti anche i prossimi impegni decisivi con Real Sociedad e Lazio. La terza opzione, invece, è ‘figlia’ di quanto visto al Maradona.

OPZIONE – Inzaghi potrebbe invece decidere di affidarsi a Carlos Augusto. Il brasiliano è stato uno dei migliori in campo in Napoli-Inter nei tre di difesa, efficace sia in fase di ripiegamento che in fase di appoggio alla manovra offensiva. Il lavoro del brasiliano, per certi versi, è stato simile a quello che solitamente fa Bastoni molto bravo ad appoggiare la manovra offensiva, viste anche le doti balistiche e la sensibilità del piede sinistro. Tre opzioni, quindi, davanti ad Inzaghi: il tecnico dovrà essere bravo a scegliere anche in virtù dei prossimi impegni fra Champions League, Coppa Italia e campionato.