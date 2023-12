VIDEO – Inter Xmas Collection 2023: il dietro le quinte con una Legend

Inter Xmas Collection 2023 pronta al lancio. La campagna natalizia nerazzurra stavolta non vede protagonisti solo calciatori e calciatrici dell’Inter ma anche un ospite d’eccezione. Un bomber dell’Inter Legend, che si unisce ai preparativi ma solo in vista di questo Natale. Di seguito quanto ripreso dal sito ufficiale della società nerazzurra con il video dietro le quinte

INTER XMAS COLLECTION 2023 – “Nelle ultime stagioni, la campagna di Natale dell’Inter è diventata un appuntamento fisso. Che i tifosi aspettano con ansia. Quest’anno il Club nerazzurro ha voluto porre l’accento proprio sui momenti che precedono il lancio, mostrando al pubblico un inedito dietro le quinte della costruzione del Natale perfetto per i propri tifosi. Con un team creativo d’eccezione. ‘Christmas in the making’ è il claim della campagna, presentata oggi attraverso il video di lancio che mostra in chiave ironica i retroscena di un team creativo d’eccezione, impegnato in un brainstorming per costruire la campagna di Natale perfetta. Il team natalizio, formato dal centrocampista Davide Frattesi, dalle calciatrici dell’Inter Women Marta Pandini e Agnese Bonfantini e dalla Legend Julio Cruz, sotto la guida attenta del content creator Mario Caruso, avrà il compito di presentare la Inter Xmas Collection 2023. Potendo contare sulla collaborazione dei giocatori nerazzurri Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alessandro Bastoni per promuovere i diversi prodotti della collezione. A partire dall’iconico maglione di Natale nerazzurro. La Inter Xmas Collection 2023 si compone inoltre di due berretti, le calze, la cravatta, la tutina da bambino e il pigiama. Tra gli item per la casa l’immancabile tazza, la papera da collezione, le palline natalizie, la palla di neve e la candela. In esclusiva Amazon, invece, il poncho”. Di seguito il video del dietro le quinte pubblicato come lancio dalla società nerazzurra sulle proprie piattaforme social e non.

Il dietro le quinte di Inter Xmas Collection 2023

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]