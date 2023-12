Dumfries a riposo in Inter-Udinese: due alternative per Inzaghi

Con la probabile assenza di Denzel Dumfries contro l’Udinese – in attesa degli esami in programma oggi – per Simone Inzaghi è possibile una doppia alternativa. Che vede coinvolti sia Juan Cuadrado, che Yann Bisseck.

RECUPERO IMPORTANTE – Oggi si dovrebbero scoprire nel dettaglio le condizioni di Denzel Dumfries, dopo il problema che lo ha costretto alla sostituzione in Napoli-Inter. In casa nerazzurra c’è ottimismo, ma in ogni caso è difficile pensare che Simone Inzaghi sia disposto a rischiarlo contro l’Udinese, in vista anche degli importanti impegni contro Real Sociedad prima e Lazio poi. Per fortuna del tecnico, il recupero di Juan Cuadrado può tornare utile in quest’ottica. Rientrato nella sfida contro la Juventus, il colombiano ha fatto vedere ottimi spunti sia contro i bianconeri, che negli spezzoni giocati contro Benfica e Napoli (in quest’ultima partita, con tanto di assist).

DUE ALTERNATIVE – Ecco dunque che per sostituire Dumfries, la prima ipotesi riguarda proprio Cuadrado. Con lui a occuparsi della fascia destra e Matteo Darmian ben saldo come terzo in difesa. Ma una seconda alternativa potrebbe essere presa in considerazione in vista di Inter-Udinese. Questa, riguardante Yann Bisseck. L’under 21 tedesco è già sceso in campo da titolare nelle gare contro Salisburgo e Benfica in Champions League e potrebbe replicare anche sabato in campionato. In questo caso prenderebbe lui il posto di Darmian in difesa, con l’italiano a fare la fascia al posto di Dumfries. E Cuadrado pronto a subentrare.