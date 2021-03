Inter, sabato salvo anche senza Serie A: in campo Femminile e Primavera!

Per un’Inter che purtroppo deve fare i conti con il Coronavirus, ce ne sono due che cercheranno di onorare la maglia nerazzurra in questo weekend. Anzi, quella bianca, visto il programma che prevede Femminile e Primavera fuori casa

FEMMINILE – Il rinvio di Inter-Sassuolo del Campionato Italiano di Serie A Maschile non negherà un weekend all’insegna dei colori nerazzurri. Le tre partite previste per la data di domani – sabato 20 marzo 2021 – si riducono a due senza l’impegno dell’Inter di Antonio Conte, inizialmente previsto a Milano a partire dalle 20.45. La prima squadra a scendere in campo sarà l’Inter Women di Attilio Sorbi, in trasferta nella Capitale. Si inizia alle ore 12.30 con Roma-Inter di Serie A Femminile, 16ª giornata (quinta del girone di ritorno). C’è da farsi valere anche in campionato dopo il bel successo nel Derby di Milano della Coppa Italia Femminile (vedi articolo).

PRIMAVERA – Poco dopo in campo anche l’Inter Under-19 di Armando Madonna, in trasferta a Genova. Fischio d’inizio alle ore 13.00 con Sampdoria-Inter del Campionato Primavera 1, 16ª giornata (prima del girone di ritorno). C’è da riprendere il cammino in campionato dopo la brutta uscita dalla Coppa Italia Primavera (vedi articolo). Seguite gli aggiornamenti di entrambe le partite su Inter-News.it, che come di consueto seguirà sia la prestazione delle ragazze di Sorbi sia quella dei ragazzi di Madonna.