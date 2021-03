Sampdoria-Inter Primavera, 25 i convocati per i blucerchiati

In vista della sfida del campionato Primavera Sampdoria-Inter, il tecnico blucerchiato Tufano ha convocato 25 giocatori. Di seguito la lista completa.

SEDICESIMA GIORNATA – Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro i pari età della Lazio, tornano in campo domani i nerazzurri in vista di Sampdoria-Inter. Il tecnico dei blucerchiati, Tufano, ha confermato la lista dei venticinque giocatori che saranno convocati.

PORTIERI: Gentile, Saio, Zovko.

DIFENSORI: Angileri, Aquino, Ercolano, Giordano, Hermansen, Napoli, Obert.

CENTROCAMPISTI: Brentan, Canovi, Francofonte, Paoletti, Pedicillo, Sepe, Siatounis, Somma, Trimboli, Yepes Laut.

ATTACCANTI: Di Stefano, Gaggero, Marrale, Montevago, Prelec.