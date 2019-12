Inter regina dei social: nel 2019 boom di follower, club top in europa

I social network sono divenuti sempre più importanti per i club calcistici. Attraverso questo strumento i club possono raggiungere tutti i tifosi, distribuiti in ogni parte del mondo, in pochi secondi. Non fa eccezione l’Inter che, secondo uno studio di IQUII Sport, è la squadra ad aver ottenuto più “seguaci” in questo 2019. A riportarlo è il portale “Calcio e Finanza.it”.

INTER SOCIAL – L’Inter ha conquistato anche i social. IQUII, società che opera nel mondo dei social, ha realizzato uno studio che esamina i club di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna. La società, nello specifico, ha stilato una classifica delle prime 20 società più seguite sui social, ordinandole sulla base della crescita percentuale fatta registrare nell’anno solare 2019. A livello di follower, la classifica vede al comando il Real Madrid ed il Barcellona con 230 e 223 milioni di seguaci distribuiti nei principali social network. Segue il Manchester United (129 milioni), ultimo club a superare i 100 milioni. Tra le italiane presenti la Juventus, il Milan, l’Inter, la Roma e il Napoli. Ed è proprio la squadra nerazzurra a guidare la classifica della variazione percentuale in termini di follower. I nerazzurri si trovano davanti a tutti con un incremento dell’utenza del 63,7% nel solo 2019, risultando essere la squadra più cresciuta nell’anno.

SUCCESSO – Il successo è dovuto anche al grande lavoro svolto da Inter Media House. Le innovative campagne di comunicazione come “#NotForEveryone” e “#Buu” (Brothers Universally United), la campagna di inclusione contro il razzismo lanciata lo scorso gennaio, sono l’esempio dello straordinario lavoro del reparto media del club nerazzurro.

