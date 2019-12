Abete: “Presidente FIGC? Nessun interesse e volontà di candidarmi”

Condividi questo articolo

Giancarlo Abete, commissario ad Acta della Lega Serie A a seguito delle dimissioni di Gaetano Micciché e Mario Cicala, intervenuto sulle frequenze di “Gr Parlamento” nel corso di “La politica nel pallone” ha chiarito la situazione riguardo il suo futuro.

COMMISSARIO AD ACTA – Giancarlo Abete tiene a precisare la sua volontà di non candidarsi per il ruolo di Presidente della FIGC nonostante sia stato scelto come commissario ad Acta: «Formalmente il commissariamento va avanti fino al dieci marzo, ma in ogni momento viene meno in caso di elezione del presidente. Non c’è alcun interesse o volontà, che ho precisato al presidente Gravina, di candidarmi o di essere candidato, perché ritengo che questo sia un periodo limitato. Se posso essere utile lo faccio volentieri».