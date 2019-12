VIDEO – Borja Valero si allena per l’Inter: “Sempre a lavoro! Non si molla”

Borja Valero dopo la vittoria per 4-0 in Inter-Genoa e le imminenti vacanze natalizie, prosegue il suo lavoro anche fuori dal “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti”, per non farsi trovare pronto domenica, al ritorno dalle vacanze.

NON SI MOLLA – Borja Valero attraverso un video pubblicato nel suo profilo Instagram prosegue il suo lavoro in allenamento (solitario), per non farsi trovare impreparato domenica, al ritorno dalle vacanze natalizie concesse dal mister Antonio Conte (otto giorni totali), dopo la vittoria casalinga per 4-0 contro il Genoa e il primato in Serie A a pari punti con la Juventus. Il centrocampista ha ribadito: “Continua il lavoro, non si molla un c****!”