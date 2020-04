Inter-Milan in campo! Primo eDerby della storia: ecco chi gioca e quando

Inter e Milan tornano in campo. Non a San Siro. O meglio, non fisicamente. Le due squadre milanesi lo faranno virtualmente nel primo eDerby Inter-Milan della storia degli eSport. Ad annunciarlo è proprio la società nerazzurra attraverso i propri canali social

E…DERBY – Lo sport è fermo a causa del Coronavirus, ma non gli eSport. Gli sport elettronici! Imperdibile il prossimo appuntamento. Sabato 11 aprile 2020, alla vigilia di Pasqua, alle ore 12.30 andrà in scena il primo eDerby di Milano. Da una parte Sebastiano Esposito, a rappresentare l’Inter. Dall’altra Rafael Leao, in rappresentanza del Milan. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN e sui canali social dell’Inter.